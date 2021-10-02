Zeliha Selvi Altun Vefat Etti 02.10.2021

Vefat Edenin Adı Soyadı: ZELİHA SELVİ ALTUN YAŞI : 70
Vefat Tarihi:02 Ekim 2021 Cumartesi
Defin Yeri:-
Defin Zamanı:-
Yakını: MAHMUT ALTUN
Yakınlığı:OĞLU
Telefon:5412702636
Taziye Adresi: TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
Yakınları: ADIYAMAN BÜYÜKBOYALI KÖYÜ SAKİNLERİNDEN REŞİT ALTUN'UN HANIMI; ÖMER, SÜLEYMAN, MAHMUT, İSMAİL VE RAMAZAN ALTUN'UN ANNELERİ; HALİT, HANİFİ, HACI YUSUF VE MEHMET DOĞAN'IN KIZKARDEŞLERİ; ORHAN, ŞÜKRÜ, ALİ VE TURAN ALTUN'UN YENGELERİ ZELİHA SELVİ ALTUN VEFAT ETTİ.