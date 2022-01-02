|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZELİHA ÖZDEMİR YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|01 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Yakını
|:
|RIZA ÖZDEMİR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5327068312
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YEŞİLOVA (BÜYÜK KIRGI) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HAYDAR, ŞÜKRÜ, RIZA, İSMET VE ZEYNAL ABİDİN ÖZDEMİR'İN ANNELERİ, MEHMET ÖZDEMİR'İN KAYINVALİDESİ ZELİHA ÖZDEMİR VEFAT ETTİ.
Zeliha Özdemir Vefat Etti 01.01.2022
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adıyamanlılar net
02 Ocak 2022 Pazar 19:54
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