|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZELİHA KELEPÇE YAŞI : 78
|Vefat Tarihi
|:
|21 Ekim 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|MUSTAFA ÇİLOĞLU
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5356001448
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SIRRI, SAİD VE MUSTAFA ÇİLOĞLU'NUN ANNELERİ; SIRRI, RAMAZAN, MUSTAFA VE AHMET ÇİLOĞLU'NUN YENGELERİ, MEHMET SAİT FIRAT'IN KAYINVALİDESİ ZELİHA KELEPÇE VEFAT ETTİ.
Zeliha Kelepçe Vefat Etti 21.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
21 Ekim 2021 Perşembe 10:34
12 Okunma