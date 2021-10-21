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Zeliha Kelepçe Vefat Etti 21.10.2021

ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
21 Ekim 2021 Perşembe 10:34
12 Okunma
Zeliha Kelepçe Vefat Etti 21.10.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : ZELİHA KELEPÇE YAŞI : 78
Vefat Tarihi : 21 Ekim 2021 Perşembe
Defin Yeri : -
Defin Zamanı : -
Yakını : MUSTAFA ÇİLOĞLU
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5356001448
Taziye Adresi : SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : SIRRI, SAİD VE MUSTAFA ÇİLOĞLU'NUN ANNELERİ; SIRRI, RAMAZAN, MUSTAFA VE AHMET ÇİLOĞLU'NUN YENGELERİ, MEHMET SAİT FIRAT'IN KAYINVALİDESİ ZELİHA KELEPÇE VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Zeliha Kelepçe Vefat Etti 21.10.2021
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