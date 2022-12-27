Zeliha Karadağ Vefat Etti

Yaş : 81
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : ZEYNAL
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5442761701
Taziye Adresi : ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : KÖY HİZMETLERİNDEN EMEKLİ RAHMETLİ ŞEYHO KARADAĞ'IN HANIMI, KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMEKLİ ABDULKADİR, HASTANE PERSONELİ MEHMET HANİFİ, TEKEL'DEN EMEKLİ NEDİM, MEHMET ALİ, ORHAN, ERDAL, BÜLENT, HASAN BASRİ VE BELEDİYE'DEN EMEKLİ ZEYNAL KARADAĞ'IN ANNELERİ, HALİL COŞKUN VE İBRAHİM KARADAĞ'IN KAYINVALİDELERİ ZELİHA KARADAĞ VEFAT ETTİ.