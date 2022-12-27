Galeriler Yazarlar
Adıyaman
BASKETBOL FUTBOL Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
5.434,51
ALTIN
1.096,87
DOLAR
18,71
STERLİN
22,53
EURO
19,95

Zeliha Karadağ Vefat Etti

ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Aralık 2022 Salı 11:52
21 Okunma
Zeliha Karadağ Vefat Etti

Yaş : 81

Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI

Yakını : ZEYNAL

Yakınlığı : OĞLU

Telefon : 5442761701

Taziye Adresi : ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN

Yakınları : KÖY HİZMETLERİNDEN EMEKLİ RAHMETLİ ŞEYHO KARADAĞ'IN HANIMI, KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMEKLİ ABDULKADİR, HASTANE PERSONELİ MEHMET HANİFİ, TEKEL'DEN EMEKLİ NEDİM, MEHMET ALİ, ORHAN, ERDAL, BÜLENT, HASAN BASRİ VE BELEDİYE'DEN EMEKLİ ZEYNAL KARADAĞ'IN ANNELERİ, HALİL COŞKUN VE İBRAHİM KARADAĞ'IN KAYINVALİDELERİ ZELİHA KARADAĞ VEFAT ETTİ.

Anahtar Kelimeler:
Zeliha Karadağ Vefat EttiAdıyaman Vefat Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hüseyin Güven Vefat Etti
Hüseyin Güven Vefat Etti
Hayrettin Ulaş Vefat Etti
Hayrettin Ulaş Vefat Etti
Hiranur Yılmaz Vefat Etti
Hiranur Yılmaz Vefat Etti
Fatma Göçüm Vefat Etti
Fatma Göçüm Vefat Etti
Meryem Narin Vefat Etti
Meryem Narin Vefat Etti
Şeyh Mehmet Karlı Vefat Etti
Şeyh Mehmet Karlı Vefat Etti
Ayhan Ödemiş Vefat Etti
Ayhan Ödemiş Vefat Etti
Tarzan Mustafa Düşündü Vefat Etti
Tarzan Mustafa Düşündü Vefat Etti
Songül Demir Yuşan Vefat Etti
Songül Demir Yuşan Vefat Etti
Hatice Küçükaslan Vefat Etti
Hatice Küçükaslan Vefat Etti
Ali Güneş Vefat Etti
Ali Güneş Vefat Etti
Mehmet Polattaş Vefat Etti
Mehmet Polattaş Vefat Etti
Mehmet Apaki Vefat Etti
Mehmet Apaki Vefat Etti
Kamile Kurt Vefat Etti
Kamile Kurt Vefat Etti
Zeynep Arslan Vefat Etti
Zeynep Arslan Vefat Etti
Fatma Karaağaç Vefat Etti
Fatma Karaağaç Vefat Etti
Halise Genç Vefat Etti
Halise Genç Vefat Etti
Fatma Ferger Vefat Etti
Fatma Ferger Vefat Etti
Mehmet Doğan Vefat Etti
Mehmet Doğan Vefat Etti
Mehmet Kurt Vefat Etti
Mehmet Kurt Vefat Etti
Nazim Doğan Vefat Etti
Nazim Doğan Vefat Etti
Fidan İnce Vefat Etti
Fidan İnce Vefat Etti
Zeynep Ulaş Vefat Etti
Zeynep Ulaş Vefat Etti
Mehmet Bilgiç Vefat Etti
Mehmet Bilgiç Vefat Etti
Mustafa Parlak Vefat Etti
Mustafa Parlak Vefat Etti
Kudret Coşkun Vefat Etti
Kudret Coşkun Vefat Etti
Mehmet Karaca Vefat Etti
Mehmet Karaca Vefat Etti
Abuzer Güngör Vefat Etti
Abuzer Güngör Vefat Etti
Zeynep Bülbül Vefat Etti
Zeynep Bülbül Vefat Etti
Sevim Şimşek Vefat Etti
Sevim Şimşek Vefat Etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim