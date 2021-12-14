|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZELİHA GİCİ YAŞ : 70
|Vefat Tarihi
|:
|14 Aralık 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|HASANCIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE HASANCIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|NEDİM GİCİ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5368522942
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ZEYNAL, NEDİM, NEBİ VE MEHMET GİCİ'NİN ANNELERİ, BELEDİYEDEN EMEKLİ MAHMUT GİCİ'NİN YENGESİ, YUSUF GİCİ'NİN HANIMI ZELİHA GİCİ VEFAT ETTİ.
Zeliha Gici Vefat Etti 14.12.2021
ADIYAMAN HABERLERİ
adıyamanlılar net
14 Aralık 2021 Salı 09:31
8 Okunma