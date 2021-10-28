|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZELİHA DÖNEL YAŞI : 96
|Vefat Tarihi
|:
|28 Ekim 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|TAZİYE EVİ DEĞİŞİKLİĞİ
|Yakını
|:
|İSMET DÖNEL
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5366747343
|Taziye Adresi
|:
|KAB CAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN-KUŞTEPE KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET VE İSMET DÖNELİN ANNELERİ, HAYRETTİN ÇETİN VE ALİ GÜRBÜZ'ÜN KAYINVALİDELERİ, ZELİHA DÖNEL VEFAT ETTİ.
Zeliha Dönel Vefat Etti 28.10.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
28 Ekim 2021 Perşembe 12:07
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