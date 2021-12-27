|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZELİHA ÇELEBİ YAŞ : 64
|Vefat Tarihi
|:
|26 Aralık 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|İSTANBUL FINDIKLI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE FINDIKLI CAMİİ
|Yakını
|:
|HALİT ALBAY
|Yakınlığı
|:
|KUZENİ
|Telefon
|:
|5462063700
|Taziye Adresi
|:
|İSTANBUL
|Yakınları
|:
|HALİL ÖZER'İN KIZI, SALİH ÇELEBİ'NİN GELİNİ; ARİF, RIDVAN VE AYKUT ÇELEBİ'NİN ANNELERİ, BAYRAM DOĞAN VE HALUK GENÇ'İN KAYINVALİDELERİ, YUNUS YAPICI'NIN YENGESİ, ADIYAMAN OTOGARI PERSONELİ MEHMET ÇELEBİ'NİN HANIMI ZELİHA ÇELEBİ VEFAT ETTİ.
Zeliha Çelebi Vefat Etti 26.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:46
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