|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZELİHA ATABEY YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
|:
|22 Mart 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ALİ ATABEY
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5552803259
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SÜMERBANK'TAN EMEKLİ HALİSE, ALİ VE DSİ PERSONELİ MEHMET ATABEY'İN ANNELERİ ZELİHA ATABEY VEFAT ETTİ.
Zeliha Atabey Vefat Etti 22.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN HABER
adıyamanlılar net
22 Mart 2022 Salı 09:23
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