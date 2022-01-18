|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEKİYE BOZ YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
|:
|18 Ocak 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|ZEY KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ NAMAZI ZEY KÖYÜ CAMİ
|Yakını
|:
|HASAN BOZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5468975268
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ MEHMET ÇALIŞ'IN KIZI, RAHMETLİ MUSTAFA BOZ'UN HANIMI; MEHMET EMİN, HASAN, İSMAİL, ALİ VE ABDULLAH BOZ'UN ANNELERİ, MURAT ERDEM, AHMET İZCİ VE MEHMET ÇÖRCÜK'ÜN KAYINVALİDELERİ ZEKİYE BOZ VEFAT ETTİ.
Zekiye Boz Vefat Etti 18.01.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
18 Ocak 2022 Salı 10:08
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