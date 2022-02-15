|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEKİRE YÜCEDAĞ YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
|:
|15 Şubat 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABUZER YÜCEDAĞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5454654594
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MUSTAFA YÜCEDAĞ'IN HANIMI; İRFAN, ABUZER, ABDULKADİR VE GÖKHAN YÜCEDAĞ'IN ANNELERİ, FARUK VE HACI ADALI'NIN ABLALARI, ZEKİRE YÜCEDAĞ VEFAT ETTİ.
Zekire Yücedağ Vefat Etti 15.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
15 Şubat 2022 Salı 10:38
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