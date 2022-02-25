Zahide Sağlamcan Vefat Etti 25.02.2022

|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|ZAHİDE SAĞLAMCAN YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
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|25 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|ÇETİN SAĞLAMCAN
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
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|5467727394
|Taziye Adresi
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|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|ÇETİN, METİN, YASEMİN VE FUNDA SAĞLAMCAN'IN ANNELERİ, ALİ SAĞLAMCAN'IN HANIMI; ERTUĞRUL, FURKAN, BURAK, FERHAT VE YAKUP YARDIMCI'NIN NİNELERİ ZAHİDE SAĞLAMCAN VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 25.02.2022 11:05