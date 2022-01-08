|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZAHİDE ÖZDEN YAŞ : 83
|Vefat Tarihi
|:
|07 Ocak 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|KUŞTEPE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KUŞTEPE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ŞEVKET AKDAĞ
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5369580327
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAH. MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|KUŞTEPE KÖYÜ SAKİNLERİNDEN OSMAN ÖZER'İN EŞİ HÜSEYİN VE ZEYNAL AKDAĞ'IN KARDEŞİ HÜSEYİN VE ABUZER ÖZDEN'İN ANNESİ ZAHİDE ÖZDEN VEFAT ETMİŞTİR.
Zahide Özden Vefat Etti 07.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
08 Ocak 2022 Cumartesi 12:04
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