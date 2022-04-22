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Zahide Nakipoğlu Vefat Etti 22.04.2022

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22 Nisan 2022 Cuma 13:51
55 Okunma
Zahide Nakipoğlu Vefat Etti 22.04.2022

Yaş : 84

Defin Yeri : ANTALYA

Yakını : AYŞE

Yakınlığı : KIZI

Telefon : 5538432426

Taziye Adresi : ANTALYA

Yakınları : RAHMETLİ MEHMET TAHİR'İN KIZI, RAHMETLİ SUPHİ SAMİ NAKİBOĞLU'NUN HANIMI, POLİS MEMURU MAZHAR ZİYA, AYŞE NAKİBOĞLU KILINÇ, FARUK, NURİ, ZEYNAL VE ETHEM AĞGÜL'ÜN ANNELERİ, ÖĞRETMEN KADİR BOYBEY'İN VE ÖĞRETMEN MAHSUN KILINÇ'IN KAYINVALİDELERİ, DİŞ HEKİMİ SABRİYE NAKİBOĞLU VE AVUKAT FADIL DEMİRHAN SEÇİLMİŞ'İN YENGELERİ; ŞÜKRÜ, SABRİ, ÖKKEŞ VE KEMAL UYSAL'IN HALALARI, YUNUS, MÜDİRAF, BEHZAT, EJDER DEMİREL'İN TEYZELERİ ZAHİDE NAKİBOĞLU VEFAT ETTİ.

Anahtar Kelimeler:
Zahide Nakipoğlu Vefat Etti 22.04.2022
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