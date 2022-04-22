Zahide Nakipoğlu Vefat Etti 22.04.2022

Yaş : 84
Defin Yeri : ANTALYA
Yakını : AYŞE
Yakınlığı : KIZI
Telefon : 5538432426
Taziye Adresi : ANTALYA
Yakınları : RAHMETLİ MEHMET TAHİR'İN KIZI, RAHMETLİ SUPHİ SAMİ NAKİBOĞLU'NUN HANIMI, POLİS MEMURU MAZHAR ZİYA, AYŞE NAKİBOĞLU KILINÇ, FARUK, NURİ, ZEYNAL VE ETHEM AĞGÜL'ÜN ANNELERİ, ÖĞRETMEN KADİR BOYBEY'İN VE ÖĞRETMEN MAHSUN KILINÇ'IN KAYINVALİDELERİ, DİŞ HEKİMİ SABRİYE NAKİBOĞLU VE AVUKAT FADIL DEMİRHAN SEÇİLMİŞ'İN YENGELERİ; ŞÜKRÜ, SABRİ, ÖKKEŞ VE KEMAL UYSAL'IN HALALARI, YUNUS, MÜDİRAF, BEHZAT, EJDER DEMİREL'İN TEYZELERİ ZAHİDE NAKİBOĞLU VEFAT ETTİ.