Zahide Memi Vefat Etti 29.03.2022

|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|ZAHİDE MEMİ YAŞ : 64
|Vefat Tarihi
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|29 Mart 2022 Salı
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|MEHMET YALÇIN
|Yakınlığı
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|KARDEŞİ
|Telefon
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|5356967016
|Taziye Adresi
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|KABCAMİ MAH. SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ
|Yakınları
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|MERHUM HAM ARABO'NUN KIZI EMEKLİ ÖĞRETMEN MEHMET MEMİ'NİN EŞİ ABDURRAHMAN MEMİ'NİN ANNESİ ALİ, OSMAN, HASAN, ABDURRAHMAN, ABDULLAH, MEHMET VE SAİT YALÇIN'IN KIZKARDEŞİ HAKAN YALÇIN, UMUT TAT VE EKREM DOĞAN'IN KAYINVALİDESİ ZAHİDE MEMİ VEFAT ETMİŞTİR.
Son Güncelleme: 30.03.2022 12:09