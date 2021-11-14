Zahide Köylü Vefat Etti 11.11.2021

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MERHUM KÖYLÜOĞLU SALİH KÖYLÜ'NÜN EŞİ MUSTAFA, İBRAHİM VE ÖMER KÖYLÜ'NÜN YENGESİ İBRAHİM VE AHMET KÖYLÜ'NÜN ANNESİ İRFAN VE MERHUM RIFAT ÇANKAYA'NIN ABLASI ENGİN ÖNCEL VE ÖMER TUZCU'NUN KAYINVALİDESİ ZAHİDE KÖYLÜ VEFAT ETMİŞTİR.