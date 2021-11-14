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Zahide Köylü Vefat Etti 11.11.2021

Adıyaman Taziye

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
14 Kasım 2021 Pazar 19:10
3 Okunma
Zahide Köylü Vefat Etti 11.11.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : ZAHİDE KÖYLÜ YAŞ : 77
Vefat Tarihi : 11 Kasım 2021 Perşembe
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : AHMET KÖYLÜ
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5325571323
Taziye Adresi : SÜMEREVLER MAH. ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ
Yakınları : MERHUM KÖYLÜOĞLU SALİH KÖYLÜ'NÜN EŞİ MUSTAFA, İBRAHİM VE ÖMER KÖYLÜ'NÜN YENGESİ İBRAHİM VE AHMET KÖYLÜ'NÜN ANNESİ İRFAN VE MERHUM RIFAT ÇANKAYA'NIN ABLASI ENGİN ÖNCEL VE ÖMER TUZCU'NUN KAYINVALİDESİ ZAHİDE KÖYLÜ VEFAT ETMİŞTİR.
Anahtar Kelimeler:
Zahide Köylü Vefat Etti 11.11.2021
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