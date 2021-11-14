|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZAHİDE KÖYLÜ YAŞ : 77
|Vefat Tarihi
|:
|11 Kasım 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|AHMET KÖYLÜ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5325571323
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAH. ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MERHUM KÖYLÜOĞLU SALİH KÖYLÜ'NÜN EŞİ MUSTAFA, İBRAHİM VE ÖMER KÖYLÜ'NÜN YENGESİ İBRAHİM VE AHMET KÖYLÜ'NÜN ANNESİ İRFAN VE MERHUM RIFAT ÇANKAYA'NIN ABLASI ENGİN ÖNCEL VE ÖMER TUZCU'NUN KAYINVALİDESİ ZAHİDE KÖYLÜ VEFAT ETMİŞTİR.
Zahide Köylü Vefat Etti 11.11.2021
Adıyaman Taziye
adıyamanlılar net
14 Kasım 2021 Pazar 19:10
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