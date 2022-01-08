|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZAHİDE KORKMAZ YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
|:
|08 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|ÖĞLE ZEY KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE ZEY KÖYÜ CAMİİ
|Yakını
|:
|METİN KORKMAZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5435818067
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAH. RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MERHUM ABUZER KORKMAZ'IN EŞİ METİN KORKMAZ'IN ANNESİ İDRİS KARAKUŞ VE MUSTAFA TOPRAĞIN KAYINVALİDESİ MAHMUT VE ZEYNAL KARAKUŞ'UN ABLASI MEHMET,ALİ,CELAL,KADİR VE YAŞAR KORKMAZ'IN YENGESİ ZAHİDE KORKMAZ VEFAT ETMİŞTİR
Zahide Korkmaz Vefat Etti 08.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
08 Ocak 2022 Cumartesi 12:07
6 Okunma