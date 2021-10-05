Zahide Deniz Vefat Etti 05.10.2021

Vefat Edenin Adı Soyadı: ZAHİDE DENİZ YAŞI : 56
Vefat Tarihi:05 Ekim 2021 Salı
Defin Yeri:-
Defin Zamanı:-
Yakını:HAMİT ÜNAL
Yakınlığı:KARDEŞİ
Telefon:5367283084
Taziye Adresi: TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
Yakınları: ADIYAMAN-SAMSAT UZUNTEPE KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ OSMAN DENİZ'İN HANIMI; HAMİT, MEHMET, NAZİM, ABUZER VE ŞEYHO ÜNAL'IN ABLALARI ZAHİDE DENİZ VEFAT ETTİ.
ADIYAMAN HABER, ADIYAMAN HABERLERİ, ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ, ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ, ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ, ADIYAMANLILAR NET