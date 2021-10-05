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Zahide Deniz Vefat Etti 05.10.2021

ADIYAMAN HABER, ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
05 Ekim 2021 Salı 09:52
15 Okunma
Zahide Deniz Vefat Etti 05.10.2021

Vefat Edenin Adı Soyadı: ZAHİDE DENİZ YAŞI : 56

Vefat Tarihi:05 Ekim 2021 Salı

Defin Yeri:-

Defin Zamanı:-

Yakını:HAMİT ÜNAL

Yakınlığı:KARDEŞİ

Telefon:5367283084

Taziye Adresi: TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.

Yakınları: ADIYAMAN-SAMSAT UZUNTEPE KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ OSMAN DENİZ'İN HANIMI; HAMİT, MEHMET, NAZİM, ABUZER VE ŞEYHO ÜNAL'IN ABLALARI ZAHİDE DENİZ VEFAT ETTİ.

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Son Güncelleme: 05.10.2021 09:56
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Zahide Deniz Vefat Etti 05.10.2021
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