|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZAHİDE DAĞ YAŞ : 96
|Vefat Tarihi
|:
|28 Şubat 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|ABUZER DAĞ
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5533901317
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|TOPTEPE KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MUSTAFA VE KADİR DAĞ'IN ANNELERİ, ZAHİDE DAĞ VEFAT ETTİ.
Zahide Dağ Vefat Etti 28.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
28 Şubat 2022 Pazartesi 14:15
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