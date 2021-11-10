|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|YUSUF ZİYA AVCI YAŞ : 70
|Vefat Tarihi
|:
|10 Kasım 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABDURRAHMAN AVCI
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5072658180
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAHALLESİ, YENİPINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ABDURRAHMAN, ZEKERİYA, ADNAN VE ALİ AVCI'NIN ABİLERİ, ASUMAN VE HASAN AVCI'NIN BABALARI, BÜLENT DEMİR'İN KAYINBABASI YUSUF ZİYA AVCI VEFAT ETTİ.
Yusuf Ziya Avcı Vefat Etti 10.11.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
10 Kasım 2021 Çarşamba 09:21
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