|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|YUSUF TÜMAY YAŞ : 93
|Vefat Tarihi
|:
|25 Ekim 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUSTAFA TÜMAY
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5550269430
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAH. MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|SAMSAT KOSİN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN AHMET, HÜSEYİN, ALİ, MUSTAFA VE MEHMET TÜMAY'IN BABASI YUSUF TÜMAY VEFAT ETMİŞTİR.
Yusuf Tümay Vefat Etti 25.10.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
26 Ekim 2021 Salı 11:12
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