|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|YUSUF TOKDAŞ YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
|:
|28 Kasım 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|KADİR TOKDAŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5418320202
|Taziye Adresi
|:
|KAB CAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HACI VE BEDİH TOKDAŞ'IN ABİLERİ; NURİ, HASAN, NAZİF VE KADİR TOKDAŞ'IN BABALARI SAMSATLI YUSUF TOKDAŞ VEFAT ETTİ.
Yusuf Tokdaş Vefat Etti 28.11.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
28 Kasım 2021 Pazar 13:05
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