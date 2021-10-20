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Yusuf Paşa Akyol Vefat Etti 20.10.2021

ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
20 Ekim 2021 Çarşamba 11:14
9 Okunma
Yusuf Paşa Akyol Vefat Etti 20.10.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : YUSUF PAŞA AKYOL YAŞ : 94
Vefat Tarihi : 20 Ekim 2021 Çarşamba
Defin Yeri : -
Defin Zamanı : -
Yakını : HASAN AKYOL
Yakınlığı : AMCASIOĞLU
Telefon : 5423225444
Taziye Adresi : MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : REZİP KÖYÜ SAKİNLERİNDEN GAFFARİ AKYOL'UN BABASI; ŞERİF, HASAN, ALİ VE ŞEYHO AKYOL'UN AMCALARI, YUSUF PAŞA AKYOL VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Paşa Akyol Vefat Etti 20.10.2021
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