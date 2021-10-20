|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|YUSUF PAŞA AKYOL YAŞ : 94
|Vefat Tarihi
|:
|20 Ekim 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|HASAN AKYOL
|Yakınlığı
|:
|AMCASIOĞLU
|Telefon
|:
|5423225444
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|REZİP KÖYÜ SAKİNLERİNDEN GAFFARİ AKYOL'UN BABASI; ŞERİF, HASAN, ALİ VE ŞEYHO AKYOL'UN AMCALARI, YUSUF PAŞA AKYOL VEFAT ETTİ.
Yusuf Paşa Akyol Vefat Etti 20.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
20 Ekim 2021 Çarşamba 11:14
9 Okunma