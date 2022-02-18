|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|YUSUF KARAR YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|18 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ENES KARAR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5416042654
|Taziye Adresi
|:
|TURGUTREİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YAVUZ SELİM MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN HÜSEYİN, MUSTAFA RAHMETLİ MAHMUT VE AHMET KARAR'IN ABİLARI; ENES, MEHMET VE EDİP KARAR'IN BABALARI; EŞREF, ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ ŞEREF VE ŞENER TUNCER'İN ENİŞTELERİ ÖĞRETMEN YUSUF KARAR VEFAT ETTİ.
Yusuf Karar Vefat Etti 18.02.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
18 Şubat 2022 Cuma 09:25
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