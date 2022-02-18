Yusuf Karar Vefat Etti 18.02.2022

Yakınları

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YAVUZ SELİM MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN HÜSEYİN, MUSTAFA RAHMETLİ MAHMUT VE AHMET KARAR'IN ABİLARI; ENES, MEHMET VE EDİP KARAR'IN BABALARI; EŞREF, ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ ŞEREF VE ŞENER TUNCER'İN ENİŞTELERİ ÖĞRETMEN YUSUF KARAR VEFAT ETTİ.