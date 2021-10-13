|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|YUSUF İLİK YAŞ : 73
|Vefat Tarihi
|:
|13 Ekim 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
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|-
|Defin Zamanı
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|-
|Yakını
|:
|MUSTAFA BAYIN
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
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|5075766684
|Taziye Adresi
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|TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
|Yakınları
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|RAHMETLİ ABDURRAHMAN İLİK'İN OĞLU, RAHMETLİ KADİR VE KAZIM İLİK'İN ABİLERİ, CEM VE FATİH İLİK'İN BABALARI, MÜSLÜM DOĞRU VE ABDURRAHMAN GÜZEL'İN KAYINBABALARI, MUSTAFA VE MEHMET BAYIN'IN DAYILARI, KÖY HİZMETLERİNDEN EMEKLİ YUSUF İLİK VEFAT ETTİ.
Yusuf İlik Vefat Etti 13.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
13 Ekim 2021 Çarşamba 09:16
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun