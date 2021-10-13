Yusuf İlik Vefat Etti 13.10.2021

Yakınları

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RAHMETLİ ABDURRAHMAN İLİK'İN OĞLU, RAHMETLİ KADİR VE KAZIM İLİK'İN ABİLERİ, CEM VE FATİH İLİK'İN BABALARI, MÜSLÜM DOĞRU VE ABDURRAHMAN GÜZEL'İN KAYINBABALARI, MUSTAFA VE MEHMET BAYIN'IN DAYILARI, KÖY HİZMETLERİNDEN EMEKLİ YUSUF İLİK VEFAT ETTİ.