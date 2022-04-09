|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|YUSUF GÜVEN YAŞ : 78
|Vefat Tarihi
|:
|09 Nisan 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|HASAN GÜVEN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5057787693
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HAYDARANLI ÖĞRETMEN HASAN, POLİS MEMURU ABUZER VE RAMAZAN GÜVEN'İN BABALARI, RAHMETLİ MUSTAFA, ALİ, ŞEYHO, MEHMET VE TELEKOM'DAN EMEKLİ NİHAT GÜVEN'İN ABİLERİ; MAHMUT KARA, HACI CANPOLAT, İSMET SERT, HAMZA POLAT, MEHMET VE MAHMUT POLAT'IN KAYINBABALARI YUSUF GÜVEN VEFAT ETTİ.
Yusuf Güven Vefat Etti 09.04.2022
adıyamanlılar net
09 Nisan 2022 Cumartesi 14:54
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