Yusuf Güven Vefat Etti 09.04.2022

Yakınları

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HAYDARANLI ÖĞRETMEN HASAN, POLİS MEMURU ABUZER VE RAMAZAN GÜVEN'İN BABALARI, RAHMETLİ MUSTAFA, ALİ, ŞEYHO, MEHMET VE TELEKOM'DAN EMEKLİ NİHAT GÜVEN'İN ABİLERİ; MAHMUT KARA, HACI CANPOLAT, İSMET SERT, HAMZA POLAT, MEHMET VE MAHMUT POLAT'IN KAYINBABALARI YUSUF GÜVEN VEFAT ETTİ.