|Vefat Eden Adı Soyadı
|YUSUF ÇALIŞ [ YAŞ : 51 ]
|Ölüm Tarihi
|13.4.2022
|Taziye Adresi
|ÖZELEVLER KÖYÜ TAZİYE EVİ
|Defin Yeri
|ÖZELEVLER KÖYÜ MEZARLIĞI
|Cenaze Namazı
|ÖĞLE ÖZELEVLER KÖYÜ MEZARLIĞI
|Cenaze Yakını
|YUSUF ÇALIŞ (AMCASIOĞLU)
|İletişi No
|05343388975
|Taziye Yakınları
|ÖZELEVLER KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ KEMAL ÇALIŞ'IN OĞLU; GAFFUR, MEHMET VE ABDURRAHMAN ÇALIŞ'IN ABİLERİ, YUSUF ÇALIŞ VEFAT ETTİ.
Yusuf Çalış Vefat Etti 13.04.2022
adıyamanlılar net
16 Nisan 2022 Cumartesi 11:56
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