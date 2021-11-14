|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|YUSUF ÇALIŞ YAŞ : 59
|Vefat Tarihi
|:
|11 Kasım 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ZEYNAL ÇALIŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5343310882
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAH. YEŞİLYURT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ZEYNAL, SERKAN VE MEHMET ÇALIŞ'IN BABASI MEHME, HASAN, HÜSEYİN, ŞEYHO VE MAHMUT ÇALIŞ'IN KARDEŞİ GEBELİ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN YUSUF ÇALIŞ VEFAT ETMİŞTİR.
Yusuf Çalış Vefat Etti 11.11.2021
Adıyaman Son Dakika Vefat
adıyamanlılar net
14 Kasım 2021 Pazar 18:00
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