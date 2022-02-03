|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|YUNUS EMRAH POLAT YAŞ : 36
|Vefat Tarihi
|:
|03 Şubat 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET NURİ PULAT
|Yakınlığı
|:
|BABASI
|Telefon
|:
|5359665506
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAH.MARAŞLILAR CAMİİ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ÇİMENTO FABRİKASINDAN EMEKLİ MEHMET NURİ PULAT'IN OĞLU ABUZER,YUSUF PULAT VE MEDİNE DOĞAN'IN KARDEŞİ HASAN ERTAN'IN ENİŞTESİ HÜSEYİN POLAT'IN AMCASI OĞLU MEHMET KAHRAMAN'IN YEĞENİ YUNUS EMRAH PULAT VEFAT ETMİŞTİR
Yunus Emrah Polat Vefat Etti 03.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
03 Şubat 2022 Perşembe 13:50
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