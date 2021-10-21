|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|YAŞAR DEMİR YAŞ : 50
|Vefat Tarihi
|:
|21 Ekim 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|YUSUF ÇAKIR
|Yakınlığı
|:
|DAYISI
|Telefon
|:
|5448440402
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT MAHALLESİ MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN-ALİBEY (KÜLAFHÖYÜK) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN AZİZ DEMİR'İN OĞLU; BEKİR, ŞAHABETTİN VE YASİN DEMİR'İN ABİLERİ, AHMET KIZIL'IN ENİŞTESİ; MEHMET, HASAN, HÜSEYİN, ÖMER, ZEYNAL, GAFFARİ, YUSUF ÇAKIR HASAN VE RAHMETLİ AHMET DEMİR'İN YEĞENLERİ YAŞAR DEMİR VEFAT ETTİ.
Yaşar Demir Vefat Etti 21.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
21 Ekim 2021 Perşembe 10:32
8 Okunma