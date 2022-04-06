|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|VEYSEL TURMA YAŞ : 54
|Vefat Tarihi
|:
|06 Nisan 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
|:
|HASAN TURMA
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5067785414
|Taziye Adresi
|:
|ULU CAMİ MAH.KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MUSALLA MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN MEHMET TURMA'NIN OĞLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMEKLİ ZEYNAL ÖMER TURMA VE YAŞAR PANCAR'IN YEĞENİ HASAN TURMA'NIN ABİSİ BELEDİYEMİZ PERSONELİ VEYSEL TURMA VEFAT ETMİŞTİR
Veysel Turma Vefat Etti 06.04.2022
adıyamanlılar net
06 Nisan 2022 Çarşamba 09:12
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