|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|VEDAT BAĞIR YAŞ : 38
|Vefat Tarihi
|:
|18 Ekim 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|MUSTAFA BAĞIR
|Yakınlığı
|:
|AMCASI
|Telefon
|:
|5326111617
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN KEMAL, MEHMET, HACI, MUSTAFA VE ORHAN BAĞIR'IN YEĞENLERİ; ULUCAMİ MAH. MUHTARI CELAL BAĞIR'IN OĞLU, SEDAT BAĞIR'IN KARDEŞİ VEDAT BAĞIR VEFAT ETTİ.
Vedat Bağır Vefat Etti 18.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
18 Ekim 2021 Pazartesi 12:13
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