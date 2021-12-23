|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|VAKKAS ÖZHAN YAŞ : 69
|Vefat Tarihi
|:
|23 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET ÖZHAN
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5334182896
|Taziye Adresi
|:
|HASAN TÜTÜN MAHALLESİ, LATİF DOĞAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BESNİ KUTLUCA KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ HASAN HÜSEYİN ÖZHAN'IN OĞLU; MEHMET, MUSTAFA, HÜSEYİN VE RAHMETLİ ALİ ÖZHAN'IN KARDEŞLERİ; SEVİM TARİ, SONGÜL ÇAKALLI, ARZU DAYAN, ÖZGÜR ŞAN, AHMET VE HALİL ÖZHAN'IN BABALARI VAKKAS ÖZHAN VEFAT ETTİ.
Vakkas Özhan Vefat Etti 23.12.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
23 Aralık 2021 Perşembe 10:03
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