Ümmühan Boynukara Vefat Etti 06.10.2021

Vefat Edenin Adı Soyadı: ÜMMÜHAN BOYNUKARA YAŞI : 59
Vefat Tarihi:06 Ekim 2021 Çarşamba
Defin Yeri:-
Defin Zamanı:-
Yakını: NEDİM BOYNUKARA
Yakınlığı: KAYINBİRADERİ
Telefon:5325788434
Taziye Adresi: TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
Yakınları: RAHMETLİ ŞÜKRÜ BOYNUKARA'NIN KIZI, AK PARTİ ADIYAMAN 25.26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADNAN BOYNUKARA'NIN HANIMI, RAHMETLİ MUSTAFA, ZİYA, KAZIM VE GAFFAR BOYNUKARA'NIN ABLALARI, HÜSEYİN BOYNUKARA'NIN YEĞENİ, NEDİM BOYNUKARA'NIN YENGESİ ÜMMÜHAN BOYNUKARA VEFAT ETTİ.
ADIYAMANLILAR NET