|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|TÜRKAN KARAKAŞ YAŞ : 47
|Vefat Tarihi
|:
|29 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|NEDİM KARAKAŞ
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5413127749
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAH. ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ÇAMLICA KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET ALİ VE ÖZGÜR KARAKAŞ'IN KIZKARDEŞLERİ,, ZEYNEP VE ABUZER KARAKAŞ'IN KIZLARI, TÜRKAN KARAKAŞ VEFAT ETTİ.
Türkan Karakaş Vefat Etti 29.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
29 Ocak 2022 Cumartesi 19:56
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