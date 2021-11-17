|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|TUBA GÖKSU YAŞ : 31
|Vefat Tarihi
|:
|17 Kasım 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|NECMETTİN GÖKSU
|Yakınlığı
|:
|KAYINBİRADERİ
|Telefon
|:
|5326377693
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KENAN GÖKSU'NUN HANIMI, MEHMET IŞIKGÜN'ÜN GELİNİ, NECMETTİN GÖKSU'NUN YENGESİ, CENGİZ IŞIKGÜN VE ZEYNAL ABİDİN EKİNCİ'NİN YEĞENLERİ, TUBA GÖKSU VEFAT ETTİ.
Tuba Göksu Vefat Etti 17.11.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
17 Kasım 2021 Çarşamba 11:28
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