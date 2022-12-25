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Tarzan Mustafa Düşündü Vefat Etti

ADIYAMAN HABERLERİ

adıyamanlılar net
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25 Aralık 2022 Pazar 12:19
22 Okunma
Tarzan Mustafa Düşündü Vefat Etti

Yaş : 87

Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI

Yakını : EYÜP

Yakınlığı : OĞLU

Telefon : 5362549402

Taziye Adresi : SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN

Yakınları : TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ EYÜP VE RAHMETLİ TERZİ ZEYNAL DÜŞÜNDÜ'NÜN BABALARI, MAHMUT VE AHMET YAŞAR DÜŞÜNDÜ'NÜN AMCALARI, İSMAİL VE ZEYNAL YAKIŞIK'IN DAYILARI, ZİYA SEÇİLMİŞ VE FAHRİ ÖZTÜRK'ÜN KAYINBABALARI; MAHMUT KOLU, MİKAİL VE SADIK ÖZTÜRK'ÜN DEDELARI ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN EMEKLİ TARZAN MUSTAFA DÜŞÜNDÜ VEFAT ETTİ.

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