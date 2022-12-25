Tarzan Mustafa Düşündü Vefat Etti

Yaş : 87
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : EYÜP
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5362549402
Taziye Adresi : SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ EYÜP VE RAHMETLİ TERZİ ZEYNAL DÜŞÜNDÜ'NÜN BABALARI, MAHMUT VE AHMET YAŞAR DÜŞÜNDÜ'NÜN AMCALARI, İSMAİL VE ZEYNAL YAKIŞIK'IN DAYILARI, ZİYA SEÇİLMİŞ VE FAHRİ ÖZTÜRK'ÜN KAYINBABALARI; MAHMUT KOLU, MİKAİL VE SADIK ÖZTÜRK'ÜN DEDELARI ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN EMEKLİ TARZAN MUSTAFA DÜŞÜNDÜ VEFAT ETTİ.