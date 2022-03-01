|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SÜLEYMAN SALMAN DARAKÇI YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
|:
|01 Mart 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|AKDERE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|11:30 AKDERE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ORHAN DARAKÇI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5333008522
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ ORHAN VE AHMET DARAKÇI'NIN BABALARI; İBRAHİM, TAHİR, HASAN VE İDRİS DARAKÇI'NIN ABİLERİ; REŞAT, RAMAZAN, ŞEHMUS VE İBRAHİM FIRAT'IN ENİŞTELERİ, SAĞLIK PERSONELİ NECMETTİN, ARİF, GÖKHAN VE İLYAS DARAKÇI'NIN AMCALARI SÜLEYMAN SALMAN DARAKÇI VEFAT ETTİ.
Süleyman Salman Darakçı Vefat Etti 01.03.2022
ADIYAMAN VEFAT
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01 Mart 2022 Salı 15:30
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