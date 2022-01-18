|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SÜLEYMAN BOYBEY YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
|:
|16 Ocak 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|ATAKENT BÜYÜKBOYALI KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 11:00 ATAKENT BÜYÜK BOYALI KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MEHMET BOYBEY
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5389557397
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BÜYÜKBOYALI KÖYÜ SAKİNLERİNDEN AHMET VE MEHMET BOYBEY'İN BABALARI SÜLEYMAN BOYBEY VEFAT ETTİ.
Süleyman Boybey Vefat Etti 16.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
18 Ocak 2022 Salı 09:54
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