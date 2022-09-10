Süleyman Arslan Vefat Etti

Yaş : 88
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : MEHMET EMİN
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5416779969
Taziye Adresi : FATİH MAHALLESİ, ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : HAYDARAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN TARIM İL MÜD. PERSONELİ MEHMET EMİN VE ABDURRAHMAN ARSLAN'IN BABALARI, ABUZER ÇEVİK'İN ENİŞTESİ; TALİP, MUSTAFA VE ARİF ARSLAN'IN AMCALARI; MEHMET ARSLAN, AHMET OLUR VE SİRAÇ ERTAŞ'IN KAYINBABALARI, MEHMET VE YUSUF AYDIN'IN HALASIOĞULLARI SÜLEYMAN ARSLAN VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 11.09.2022 12:30