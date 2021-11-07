|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ŞÜKRÜ POLAT YAŞ : 74
|Vefat Tarihi
|:
|07 Kasım 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|ABUZER GAFFARİ ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE ABUZER GAFFARİ ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MEHMET POLAT
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5062773738
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HÜSEYİN POLAT'IN OĞLU; MAHMUT, AZİZ, MEHMET ALİ, RAGIP VE EMİN POLAT'IN ABİLERİ, MUZAFFER VE MEHMET POLAT'IN BABASI ŞÜKTÜ POLAT VEFAT ETTİ.
Şükrü Polat Vefat Etti 07.11.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
07 Kasım 2021 Pazar 20:07
98 Okunma