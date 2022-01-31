|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ŞÜKRÜ DİMEZ YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|30 Ocak 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABDURRAHMAN DİMEZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5454101002
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ MARAZADE HACI YUSUF DİMEZ'İN OĞLU, RAHMETLİ NECMETTİN VE KADRİ DİMEZ'İN KARDEŞLERİ, ABDURRAHMAN DİMEZ'İN BABASI, RAHMETLİ HACI YUSUF ACAR, RAHMETLİ YAŞAR SEMERCİOĞLU, ZAKİR YAZAN VE HASAN DOĞAN'IN KAYINBABALARI ŞÜKRÜ DİMEZ VEFAT ETTİ.
Şükrü Dimez Vefat Etti 30.01.2022
ADIYIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
31 Ocak 2022 Pazartesi 11:53
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