|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ŞÜKRÜ ÇETİNKAYA YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|04 Kasım 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|KAHTA ABDULMUSA MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ KAHTA BİRLİK CAMİİ
|Yakını
|:
|KENAN ÇETİNKAYA
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5422146002
|Taziye Adresi
|:
|KAHTA BİRLİK CAMİİ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|KÖY HİZMETLERİNDEN EMEKLİ NURİ, RAHMETLİ SIRRI VE RAHMETLİ RAMZAN ÇETİNKAYA'NIN ABİLERİ, KENAN ÇETİNKAYA'NIN BABASI ŞÜKRÜ ÇETİNKAYA HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
Şükrü Çetinkaya Vefat Etti 04.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
04 Kasım 2021 Perşembe 14:40
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