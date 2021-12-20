|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SIRRI AĞDAĞ YAŞ : 58
|Vefat Tarihi
|:
|18 Aralık 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BÜYÜK KAVAKLI KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|AYDIN AĞDAĞ
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5387908286
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BÜYÜKKAVAKLI KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ BEDİR AĞDAĞ'IN OĞLU, AHMET AĞDAĞ'IN BABASI; MUSTAFA, NEVZAT, BÜLENT, AVNİ, AYDIN, MEHMET VE CENGİZ AĞDAĞ'IN ABİLERİ, NEDİM VE AHMET AĞDAĞ'IN YEĞENLERİ, MEHMET VE ŞABAN ÖZER'İN KAYINBİRADERLERİ SIRRI AĞDAĞ VEFAT ETTİ.
Sırrı Ağdağ Vefat Etti 18.12.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
20 Aralık 2021 Pazartesi 09:59
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