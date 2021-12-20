Sırrı Ağdağ Vefat Etti 18.12.2021

Yakınları

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BÜYÜKKAVAKLI KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ BEDİR AĞDAĞ'IN OĞLU, AHMET AĞDAĞ'IN BABASI; MUSTAFA, NEVZAT, BÜLENT, AVNİ, AYDIN, MEHMET VE CENGİZ AĞDAĞ'IN ABİLERİ, NEDİM VE AHMET AĞDAĞ'IN YEĞENLERİ, MEHMET VE ŞABAN ÖZER'İN KAYINBİRADERLERİ SIRRI AĞDAĞ VEFAT ETTİ.