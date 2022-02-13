|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SIDIKA TOK YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
|:
|13 Şubat 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BEELDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|FURKAN TOK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5531999110
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAH. MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MERHUM HACI KASIMOĞLU MAHMUT'UN KIZI MERHUM MALİYECİ MEVLÜT TOK'UN EŞİ MERHUM MEHMET SEFER, İSMAİL VE CENGİZ KASIMOĞLU'NUN KIZKARDEŞİ BEKÇİ MUSTAFA VE FURKAN TOK'UN ANNESİ SIDIKA TOK VEFAT ETMİŞTİR.
Sıdıka Tok Vefat Etti 13.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
13 Şubat 2022 Pazar 11:12
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