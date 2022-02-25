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Sıdıka Karakeçi Vefat Etti 25.02.2022

ADIYAMAN VEFAT

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25 Şubat 2022 Cuma 11:06
4 Okunma
Sıdıka Karakeçi Vefat Etti 25.02.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : SIDIKA KARAKEÇİ YAŞ : 75
Vefat Tarihi : 25 Şubat 2022 Cuma
Defin Yeri : ÇENÇENG KÖYÜ MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : NİHAT KARAKEÇİ
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5376944029
Taziye Adresi : ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : MEHMET, MUSTAFA, NİHAT, ŞÜKRÜ, ORHAN, SEDAT VE MAKBULE KARAKEÇİ'NİN ANNELERİ, İSMAİL VE MEHMET AVCI'NIN ABLALARI, ALİ VE ZİYAEDDİN KARAKEÇİ'NİN YENGELERİ, UĞUR GÖKTAŞ VE HABİP ASLAN'IN KAYINVALİDELERİ SIDIKA KARAKEÇİ VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Sıdıka Karakeçi Vefat Etti 25.02.2022
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