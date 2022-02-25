|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|SIDIKA KARAKEÇİ YAŞ : 75
|Vefat Tarihi
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|25 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
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|ÇENÇENG KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|NİHAT KARAKEÇİ
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
|:
|5376944029
|Taziye Adresi
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|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|MEHMET, MUSTAFA, NİHAT, ŞÜKRÜ, ORHAN, SEDAT VE MAKBULE KARAKEÇİ'NİN ANNELERİ, İSMAİL VE MEHMET AVCI'NIN ABLALARI, ALİ VE ZİYAEDDİN KARAKEÇİ'NİN YENGELERİ, UĞUR GÖKTAŞ VE HABİP ASLAN'IN KAYINVALİDELERİ SIDIKA KARAKEÇİ VEFAT ETTİ.
Sıdıka Karakeçi Vefat Etti 25.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
25 Şubat 2022 Cuma 11:06
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