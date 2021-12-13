|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SIDIKA ERDOĞAN YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
|:
|13 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|RAMAZAN ERDOĞAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5442100122
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MARANGOZ RAMAZAN VE İMAM ERDOĞAN'IN ANNELERİ, SIDIKA ERDOĞAN VEFAT ETTİ.
Sıdıka Erdoğan Vefat Etti 13.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN ÖLÜM, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
13 Aralık 2021 Pazartesi 10:10
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