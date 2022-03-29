|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SIDIKA ASLANGÖZ YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
|:
|29 Mart 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|BÜLENT DÜRÜST
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5445833836
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET VEYSEL VE DİŞ FAKÜLTESİ MÜD. ABDULGANİ ASLANGÖZ'ÜN ANNELERİ, SIDIKA ASLANGÖZ VEFAT ETTİ.
Sıdıka Aslangöz Vefat Etti 29.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
29 Mart 2022 Salı 11:38
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