|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|ŞEYHO MUTLU YAŞ : 88
|Vefat Tarihi
|:
|19 Şubat 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
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|KUŞAKKAYA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE KUŞAKKAYA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
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|ALİ MUTLU
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5379689917
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAH. ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|KUŞAKKAYA KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ALİ, TURABİ VE ABDULLAH MUTLU'NUN BABASI ŞEYHO MUTLU VEFAT ETMİŞTİR.
Şeyho Mutlu Vefat Etti 19.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:11
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