|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ŞEYHO CANLI YAŞ : 95
|Vefat Tarihi
|:
|23 Şubat 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ALİ CANLI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5326561425
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN EMEKLİ RAHMETLİ MAHMUT, RAHMETLİ RAMAZAN VE MUSALLA CAMİİ İMAMI ALİ CANLI'NIN BABALARI, ABDURRAHMAN CANLI VE ABDURRAHMAN BELLİ'NİN KAYINBABALARI; ŞEYHO, MAHMUT, ABDURRAHMAN, MEHMET, ABUZER, ZEYNAL VE ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ NECMETTİN CANLI'NIN AMCALARI; HAKAN, YAVUZ VE FATİH CANLI'NIN DEDELERİ ALBETLİ ŞEYHO CANLI VEFAT ETTİ.
Şeyho Canlı Vefat Etti 23.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
24 Şubat 2022 Perşembe 20:21
3 Okunma