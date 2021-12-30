|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ŞEYH MURAT SÖNMÜŞ YAŞ : 54
|Vefat Tarihi
|:
|30 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ÜNSAL SÖNMÜŞ
|Yakınlığı
|:
|ABİSİ
|Telefon
|:
|5322338922
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ MEHMET SÖNMÜŞ'ÜN OĞLU; CELAL, ÜNAL, ÜNSAL VE ZEYNAL SÖNMÜŞ'ÜN KARDEŞLERİ, MUHAMMED ÜNAL VE MEHMET ÜNSAL SÖNMÜŞ'ÜN BABALARI, ŞEYH MURAT SÖNMÜŞ VEFAT ETTİ.
Şeyh Murat Sönmüş Vefat Etti 30.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
30 Aralık 2021 Perşembe 10:12
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